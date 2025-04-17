Участника «Дома-2» нашли мертвым с 50 ножевыми ранениями
Участник «Дома-2» Матвей Лукин был найден в своей квартире с 50 ножевыми ранениями, в этом преступлении мог быть замешан сценарист «Счастливы вместе» Станислав Берестовой, сообщило ИА Регнум с ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сам Берестовой находится в тяжелом состоянии и был доставлен в больницу с многочисленными переломами и резаными ранами на руках, заявил собеседник агентства. Он добавил, что в его крови нашли весомую дозу алкоголя.
Уточняется, что полицейские ждут, когда сценарист придет в сознание, чтобы его можно было допросить. На данный момент медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее пасынок музыканта и создателя рок-группы «Цветы» Стаса Намина Роман Микоян признал в суде, что он виновен в убийстве своего брата и бабушки, напоминает НСН.
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