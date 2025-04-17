Участника «Дома-2» нашли мертвым с 50 ножевыми ранениями

Сам Берестовой находится в тяжелом состоянии и был доставлен в больницу с многочисленными переломами и резаными ранами на руках, заявил собеседник агентства. Он добавил, что в его крови нашли весомую дозу алкоголя.

Уточняется, что полицейские ждут, когда сценарист придет в сознание, чтобы его можно было допросить. На данный момент медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее пасынок музыканта и создателя рок-группы «Цветы» Стаса Намина Роман Микоян признал в суде, что он виновен в убийстве своего брата и бабушки, напоминает НСН.

