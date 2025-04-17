РФ и Китай обсудили расширение поставок энергоресурсов

Встреча главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева и руководителя Госэнергоуправления КНР Ван Хунчжи состоялась в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства.

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Сообщается, что в ходе переговоров обсуждались перспективы расширения поставок в КНР российских энергоресурсов.

«Были отмечены достигнутые результаты по поставкам природного газа из России в Китай», - указали в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что также на встрече Цивилев и Ван Хунчжи рассмотрели возможность реализации совместных СПГ-проектов.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай закупает газ у России в интересах своего народа, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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