РФ и Китай обсудили расширение поставок энергоресурсов
Встреча главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева и руководителя Госэнергоуправления КНР Ван Хунчжи состоялась в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства.
Сообщается, что в ходе переговоров обсуждались перспективы расширения поставок в КНР российских энергоресурсов.
«Были отмечены достигнутые результаты по поставкам природного газа из России в Китай», - указали в Минэнерго.
В ведомстве добавили, что также на встрече Цивилев и Ван Хунчжи рассмотрели возможность реализации совместных СПГ-проектов.
Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай закупает газ у России в интересах своего народа, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru