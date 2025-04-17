ФСБ обнаружила признаки провокации на протесте в Белграде

Российские специалисты, участвовавшие в расследовании событий на акции протеста в Белграде 15 марта, выявили признаки заранее спланированной провокации. Об этом говорится в отчете Федеральной службы безопасности России (ФСБ), опубликованном сербским Агентством безопасности и информации (БИА).

Согласно документу, анализ аудио- и видеоматериалов с места событий не подтвердил применение акустических установок. Специалисты ФСБ не обнаружили в записях признаков мощных или искусственно созданных звуков, а также других технических сигналов, характерных для использования так называемых «звуковых пушек».