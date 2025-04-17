ФСБ обнаружила признаки провокации на протесте в Белграде
Российские специалисты, участвовавшие в расследовании событий на акции протеста в Белграде 15 марта, выявили признаки заранее спланированной провокации. Об этом говорится в отчете Федеральной службы безопасности России (ФСБ), опубликованном сербским Агентством безопасности и информации (БИА).
Согласно документу, анализ аудио- и видеоматериалов с места событий не подтвердил применение акустических установок. Специалисты ФСБ не обнаружили в записях признаков мощных или искусственно созданных звуков, а также других технических сигналов, характерных для использования так называемых «звуковых пушек».
Авторы отчета утверждают, что поведение участников митинга не соответствовало реакции на сильное внешнее воздействие. В частности, не зафиксированы паника, крики о помощи, признаки боли или массовое бегство. Протестующие, по наблюдениям экспертов, сохраняли координацию, а спустя несколько секунд возвращались на прежние позиции.
Поводом для расследования стали заявления оппозиции о якобы применении звукового оружия в момент минуты молчания в память о погибших при обрушении навеса в Нови-Саде. Сообщалось, что в этот момент на улице Краля Милана был слышен резкий шум, вызвавший панику. Видео с протестующими, разбегающимися в разные стороны, распространились в социальных сетях, передает «Радиоточка НСН».
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