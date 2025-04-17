По данным исследования, каждый третий гражданин США согласился хотя бы с одним из трех высказываний, которые считаются «российской пропагандой». Уточняется, что только 23,8% населения не согласились ни с одним из них и восприняли их как ложную информацию.

Почти две трети респондентов согласились с утверждением, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составляет 4%. Еще 61% был уверен, что украинские чиновники разворовали до половины поставок военной и финансовой помощи из США, а 56% согласились, что украинцы перепродавали американское оружие группировке ХАМАС.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в различных американских СМИ идёт активная пропаганда против России, напоминает НСН.

