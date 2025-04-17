Опрос в США показал, что треть американцев доверяет российским новостям
Американская компания NewsGuard выяснила, что почти 34% американцев верят фактам, которые распространяют российские СМИ, сообщает RT с ссылкой на опрос.
По данным исследования, каждый третий гражданин США согласился хотя бы с одним из трех высказываний, которые считаются «российской пропагандой». Уточняется, что только 23,8% населения не согласились ни с одним из них и восприняли их как ложную информацию.
Почти две трети респондентов согласились с утверждением, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составляет 4%. Еще 61% был уверен, что украинские чиновники разворовали до половины поставок военной и финансовой помощи из США, а 56% согласились, что украинцы перепродавали американское оружие группировке ХАМАС.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в различных американских СМИ идёт активная пропаганда против России, напоминает НСН.
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