IKEA зарегистрировала свой товарный знак в России
Шведская компания-производитель мебели IKEA получила согласие на регистрацию своего товарного знака в Роспатенте, сообщил Telegram-канал SHOT. Заявление было подано еще в июле прошлого года, но только сейчас оно было одобрено, добавили в публикации.
Уточняется, что корпорация официально заморозила свою работу в России в 2022 году, но продолжает продлевать права на свой товарный знак. Уточняется, что новый патент позволяет подтвердить их на срок до 2033 года.
Западные компании продолжают подавать заявки в Роспатент, так как, если товарный знак в России не используется в течение 3 лет, то права на него могут быть аннулированы. Этот принцип закреплен не только в российском законодательстве, но и в правилах Всемирной торговой организации.
Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил НСН, что параллельный импорт стоит ограничить, так как западные компании рассматривают варианты возвращения в Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru