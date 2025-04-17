IKEA зарегистрировала свой товарный знак в России

Уточняется, что корпорация официально заморозила свою работу в России в 2022 году, но продолжает продлевать права на свой товарный знак. Уточняется, что новый патент позволяет подтвердить их на срок до 2033 года.

Западные компании продолжают подавать заявки в Роспатент, так как, если товарный знак в России не используется в течение 3 лет, то права на него могут быть аннулированы. Этот принцип закреплен не только в российском законодательстве, но и в правилах Всемирной торговой организации.

Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил НСН, что параллельный импорт стоит ограничить, так как западные компании рассматривают варианты возвращения в Россию.

