Глава Еврокомиссии: Санкции — самый мощный рычаг давления на Россию
Самым мощным рычагом воздействия на Россию в случае возможного «вторжения» на Украину станут санкции. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с телеканалом ARD.
«Если [президент России] Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое звено России», — указала фон дер Ляйен.
Как отметила глава ЕК, ограничения могут практически отрезать Россию от международных финансовых рынков и лишить ее производимых в Европе товаров «для модернизации и диверсификации экономики».
Угрозой санкций фон дер Ляйен надеется отговорить российские власти от возможного «нападения» на Украину и стимулировать переговорный процесс, пишут Известия.
В то же время глава ЕК не сделала каких-либо конкретных заявлений относительно запуска газопровода «Северный поток – 2», отмечает РЕН ТВ. По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия «проведет процесс оценки» проекта после решения по одобрению, которое должно принять Федеральное сетевое агентство Германии.
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