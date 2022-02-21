Глава Еврокомиссии: Санкции — самый мощный рычаг давления на Россию

«Если [президент России] Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое звено России», — указала фон дер Ляйен.

Как отметила глава ЕК, ограничения могут практически отрезать Россию от международных финансовых рынков и лишить ее производимых в Европе товаров «для модернизации и диверсификации экономики».

Угрозой санкций фон дер Ляйен надеется отговорить российские власти от возможного «нападения» на Украину и стимулировать переговорный процесс, пишут Известия.

В то же время глава ЕК не сделала каких-либо конкретных заявлений относительно запуска газопровода «Северный поток – 2», отмечает РЕН ТВ. По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия «проведет процесс оценки» проекта после решения по одобрению, которое должно принять Федеральное сетевое агентство Германии.

