ОSWIFT`али. Аналитики и политики поспорили о последствиях отключения России от SWIFT

Отключение России от SWIFT первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что это приведет если не к Третьей мировой войне, то к новому миропорядку, который сложно себе представить.

«SWIFT – это сеть, которая охватывает всю финансовую систему мира. Да, у нас существует свой вариант, но мы можем обмениваться только внутри РФ. И даже если мы свою систему подтверждения платежей распространим на ЕАЭС, в чем я глубоко сомневаюсь, потому что никто не захочет быть вместе с нами в изоляции, то это не решает проблемы мировой торговли. Поэтому, все разговоры о SWIFT – не имеют под собой основания. Поскольку это бы означало не просто Третью мировую войну, а такой миропорядок, который трудно себя даже представить» - уверен Калашников.