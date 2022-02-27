ОSWIFT`али. Аналитики и политики поспорили о последствиях отключения России от SWIFT

От создания новой системы финансовых платежей до иного миропорядка – к таким последствиям может привести отключение России от SWIFT.

Евросоюз планирует «парализовать» активы Банка России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы парализуем активы российского центрального банка. Это заморозит его транзакции», — цитирует РИА Новости главу ЕК.

Ранее стало известно, что Германия намерена отключить от международной системы SWIFT российские банки, в отношении которых были введены санкции из-за российской специальной военной операции на Украине. Под ограничения Евросоюза попали Альфа-банк, Промсвязьбанк, банки «Открытие» и «Россия».

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Аналитик Владимир Левченко заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что от западных санкций может пострадать вся банковская система.

«Под санкции также может попасть почти вся банковская система. Мы еще не знаем, насколько серьезно это будет. Либо ее просто отключат от системы SWIFT, что осложнит долларовые расчеты. Либо американцы вообще заблокируют корреспондентские счета. Если перестанут проводить платежи, то с долларами ничего не получится сделать», - отметил Левченко.
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Отключение России от SWIFT первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что это приведет если не к Третьей мировой войне, то к новому миропорядку, который сложно себе представить.

«SWIFT – это сеть, которая охватывает всю финансовую систему мира. Да, у нас существует свой вариант, но мы можем обмениваться только внутри РФ. И даже если мы свою систему подтверждения платежей распространим на ЕАЭС, в чем я глубоко сомневаюсь, потому что никто не захочет быть вместе с нами в изоляции, то это не решает проблемы мировой торговли. Поэтому, все разговоры о SWIFT – не имеют под собой основания. Поскольку это бы означало не просто Третью мировую войну, а такой миропорядок, который трудно себя даже представить» - уверен Калашников.
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О последствиях отключения России от SWIFT в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Естественно, будут большие экономические потери самой организации, которая является независимой, по крайней мере, формально. Если вдруг не пройдут расчеты от российских контрагентов европейским, то дальше может возникнуть цепная реакция. Европейский контрагент не сможет рассчитаться, например, с американским. И в конечном итоге могут пострадать многие страны, а не только российские организации. Отключение России будет означать в конечном итоге то, что сам SWIFT будет постепенно угасать и становиться ненужным, потому что уже есть технологии, позволяющие использовать другие системы», - сказал он.

Ранее стало известно, что Центробанк и правительство окажут поддержку российским банкам, попавшим под санкции западных стран в связи со специальной военной операцией РФ на Украине.

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ФОТО: pxhere.com
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