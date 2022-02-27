СМИ: SWIFT готовится исполнить решение об отключении российских банков

«Мы взаимодействиуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению», — сказано в заявлении.

Напомним, все банки России, против которых введены санкции, а при необходимости и другие кредитные учреждения, будут исключены из SWIFT. Таков ответ Запада на ситуацию вокруг Украины.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова призвала отключить Россию от системы SWIFT после её вторжения на территорию Украины.

