СМИ: SWIFT готовится исполнить решение об отключении российских банков
Руководство банковской системы SWIFT заявило, что ведет взаимодействие со странами Европы, выясняя подробности об организациях, против которых должны быть применены санкции, сообщает телеканал NBC.
«Мы взаимодействиуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению», — сказано в заявлении.
Напомним, все банки России, против которых введены санкции, а при необходимости и другие кредитные учреждения, будут исключены из SWIFT. Таков ответ Запада на ситуацию вокруг Украины.
Ранее президент Словакии Зузана Чапутова призвала отключить Россию от системы SWIFT после её вторжения на территорию Украины.
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