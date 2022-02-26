СМИ: США всерьез рассматривают возможность отключить Россию от SWIFT

США «всерьез рассматривают» возможность отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По информации собеседников агентства, в Вашингтоне обсуждают возможность надавить на руководство Евросоюза и совместно отключить РФ от SWIFT. Отмечается, что такие планы якобы проходят согласование с Федеральной резервной системой — надзирательным органом США по платежной системе.

Вместе с тем Bloomberg подчеркивает, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Отключение России от SWIFT рассматривается в качестве одного из возможных ограничений против РФ, которое может быть введено на фоне российской военной операции на Украине. Ряд стран настаивает на ужесточении санкций и отключении России от международной межбанковской системы, однако западные государства пока не пришли к единому мнению по этому вопросу.

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ТЕГИ:Платежные СистемыСШАРоссия
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