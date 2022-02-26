СМИ: США всерьез рассматривают возможность отключить Россию от SWIFT

По информации собеседников агентства, в Вашингтоне обсуждают возможность надавить на руководство Евросоюза и совместно отключить РФ от SWIFT. Отмечается, что такие планы якобы проходят согласование с Федеральной резервной системой — надзирательным органом США по платежной системе.

Вместе с тем Bloomberg подчеркивает, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Отключение России от SWIFT рассматривается в качестве одного из возможных ограничений против РФ, которое может быть введено на фоне российской военной операции на Украине. Ряд стран настаивает на ужесточении санкций и отключении России от международной межбанковской системы, однако западные государства пока не пришли к единому мнению по этому вопросу.

