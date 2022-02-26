СМИ: США всерьез рассматривают возможность отключить Россию от SWIFT
США «всерьез рассматривают» возможность отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации собеседников агентства, в Вашингтоне обсуждают возможность надавить на руководство Евросоюза и совместно отключить РФ от SWIFT. Отмечается, что такие планы якобы проходят согласование с Федеральной резервной системой — надзирательным органом США по платежной системе.
Вместе с тем Bloomberg подчеркивает, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Отключение России от SWIFT рассматривается в качестве одного из возможных ограничений против РФ, которое может быть введено на фоне российской военной операции на Украине. Ряд стран настаивает на ужесточении санкций и отключении России от международной межбанковской системы, однако западные государства пока не пришли к единому мнению по этому вопросу.
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