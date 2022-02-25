Банк России и правительство помогут пострадавшим от санкций банкам

«Банк России и правительство Российской Федерации будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

ЦБ уточняет, что на помощь властей могут рассчитывать банки ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Россия», Сбербанк. Финансовые организации заранее разработали план мер для бесперебойной работы в условиях ограничений. Банк России готов задействовать дополнительные меры с тем, чтобы обеспечить устойчивость и непрерывную работу банков, отмечает телеканал «360».

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних компаний, напоминает RT. Кроме того, Британия заявила о намерении заморозить активы ВТБ.

