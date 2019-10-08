Омбудсмен: Минэкономразвития сорвёт нацпроект по малому бизнесу

Министерство экономического развития России опубликовало законопроект, в котором предлагается увеличить налоговую нагрузку на малый бизнес на 4,9% в 2020 году. В нем регламентируется ежегодная индексация налогов с учётом изменения потребительских цен. Так, в опубликованном документе говорится, что коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход (ЕНВД) необходимо повысить с 1,915 до 2,009, коэффициент расчёта НДФЛ повысить до 1,813, показатель торгового сбора увеличить до 1,382, для патентной системы —до 1,592. В сумме эти предложения дадут увеличение налогов на 4,9%.

Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН назвал предложение Минэкономразвития странным и подрывающим нацпроекты.

«Решение более чем странное. Последний раз такой резкий скачок был в 2015 году, когда тоже произошло резкое повышение. Дальше все подчинились требованию президента не увеличивать налоговую нагрузку. И это требование остаётся в силе, и об этом не раз говорилось. И вдруг сейчас появляется такая инициатива, которая абсолютно не вписывается в то, что декларируется руководством страны, абсолютно не соответствует целям, которые заложены в нацпроекте по развитию малого и среднего предпринимательства. Там ставится серьёзный индикатор и по увеличению доли вклада в ВВП страны и по количеству работающих. Это взаимоисключающие тренды», - заметил Ермаков.