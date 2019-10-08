Омбудсмен: Минэкономразвития сорвёт нацпроект по малому бизнесу
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса рассказал в эфире НСН, какими последствиями грозит реализация идеи Минэкономразвития о росте налогов для малого бизнеса.
Министерство экономического развития России опубликовало законопроект, в котором предлагается увеличить налоговую нагрузку на малый бизнес на 4,9% в 2020 году. В нем регламентируется ежегодная индексация налогов с учётом изменения потребительских цен. Так, в опубликованном документе говорится, что коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход (ЕНВД) необходимо повысить с 1,915 до 2,009, коэффициент расчёта НДФЛ повысить до 1,813, показатель торгового сбора увеличить до 1,382, для патентной системы —до 1,592. В сумме эти предложения дадут увеличение налогов на 4,9%.
Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН назвал предложение Минэкономразвития странным и подрывающим нацпроекты.
«Решение более чем странное. Последний раз такой резкий скачок был в 2015 году, когда тоже произошло резкое повышение. Дальше все подчинились требованию президента не увеличивать налоговую нагрузку. И это требование остаётся в силе, и об этом не раз говорилось. И вдруг сейчас появляется такая инициатива, которая абсолютно не вписывается в то, что декларируется руководством страны, абсолютно не соответствует целям, которые заложены в нацпроекте по развитию малого и среднего предпринимательства. Там ставится серьёзный индикатор и по увеличению доли вклада в ВВП страны и по количеству работающих. Это взаимоисключающие тренды», - заметил Ермаков.
По его словам, увеличение налоговой нагрузки на малый бизнес не только подорвёт выполнение нацпроекта, но и заставит множество предпринимателей вовсе покинуть рынок
«2019 год показывает не очень успешные показатели в этом нацпроекте. Уже сейчас понятно, что многие индикаторы выполнены не будут, включая и выдачу льготных кредитов. Мы помним, какие большие деньги были выделены на эти цели. Но уже сейчас власти говорят, что вряд ли треть смогут отдать в регионах из-за низкой деловой активности и по многим другим причинам. Конечно же, увеличение налогов станет серьёзным ударом и по деловой активности, и по развитию этого рынка. Добавим сюда, что "ответкой" совершенно точно будет уход зарплат в серый сектор, минимизация всех затрат. А значит, снижение качества услуг и качества продуктов, которые выпускают малые предприятия. Те, кто не смогут этим минимизировать нагрузку, просто покинут рынок. А нацпроект требует другого, стимуляции развития рынка. Так что это совершенно удивительное, нелогичное и непонятное решение», - подчеркнул в эфире НСН общественный омбудсмен.
Напомним, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» должен быть реализован до конца 2024 года. Он предполагает увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек, увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5%, а также увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта до 10%.
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