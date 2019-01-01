Павловский: Нацпроекты - мишень для расхищения средств
Глава Фонда эффективной политики в эфире НСН пояснил, что нужно сделать. чтобы деньги нацпроектов не утекали в карманы чиновников.
В открытом доступе до сих пор нет данных о кассовом исполнении национальных проектов. Журналисты не смогли найти на официальных сайтах главных финансовых ведомств страны информации об оперативном контроле за их исполнением.
Чтобы понять, на что же уходят средства, и в каком объеме, можно представить, да и то весьма приблизительно, лишь по устным выступлениям министров или отдельным документам.
Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН заявил, что до тех пор, пока не будут введен четкий регламент отчёта по нацпроектам, данные будут максимально скрываться.
«Это такая норма бюрократии, когда нет давления, то утаивается всё. Нацпроекты считаются одной из удобнейших мишеней для расхищения средств. Несмотря на все виды контроля и внимания сверху, деньги тратятся внизу. Перед нами – линия самообороны аппарата, так что и не знаю, чему в этой новости удивляться. Идет общий тренд к уменьшению публикаций данных о расходах средств, а не в сторону раскрытия», - считает политолог.
На последней «Прямой линии» президент России Владимир Путин согласился с тем, что большинству россиян вообще не понятно, что из себя представляют национальные проекты, как они будут реализовываться, а самое главное - кто будет контролировать ход их реализации.
«Воля сверху не может изменить такие вещи. Нужно очень жёсткие нормы по обнародованию этих сведений. Сейчас рекламируются общие цифры, но скрывается, как они расходуются. Мы видим достаточно ожесточенное восприятие в регионах этой ситуации, ведь там не видят признаков расходования. У нас публикуются и данные тендеров по госзаказам, но все равно у нас из этого списка что-то изымается в корыстных, скажем так, аспектах. Борьба общества с бюрократией ведется постоянно и непубликация - это и есть инструмент такой борьбы», - пояснил Глеб Павловский.
Отчет комитета по бюджету и налогам Госдумы, датированный 22 мая, свидетельствует, что суммарные расходы на нацпроекты составили 440,5 млрд рублей. Это только четверть от запланированной суммы.
При этим задачи нацпроекта «Цифровая экономика» выполнены менее, чем на 1%. Отстают также показатели по исполнению нацпроектов «Безопасные и качественные автодороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Экология», «Образование», «Культура» и проекты в области инфраструктуры.
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