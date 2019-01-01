Павловский: Нацпроекты - мишень для расхищения средств

В открытом доступе до сих пор нет данных о кассовом исполнении национальных проектов. Журналисты не смогли найти на официальных сайтах главных финансовых ведомств страны информации об оперативном контроле за их исполнением.

Чтобы понять, на что же уходят средства, и в каком объеме, можно представить, да и то весьма приблизительно, лишь по устным выступлениям министров или отдельным документам.

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН заявил, что до тех пор, пока не будут введен четкий регламент отчёта по нацпроектам, данные будут максимально скрываться.

«Это такая норма бюрократии, когда нет давления, то утаивается всё. Нацпроекты считаются одной из удобнейших мишеней для расхищения средств. Несмотря на все виды контроля и внимания сверху, деньги тратятся внизу. Перед нами – линия самообороны аппарата, так что и не знаю, чему в этой новости удивляться. Идет общий тренд к уменьшению публикаций данных о расходах средств, а не в сторону раскрытия», - считает политолог.

На последней «Прямой линии» президент России Владимир Путин согласился с тем, что большинству россиян вообще не понятно, что из себя представляют национальные проекты, как они будут реализовываться, а самое главное - кто будет контролировать ход их реализации.