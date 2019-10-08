Минэкономразвития предложило повысить налоги для малого бизнеса

Ведомство предлагает увеличить коэффициент-дефлятор для применения налога на вменённый доход с 1,915 до 2,009, тогда как показатель для торгового сбора с 1,317 до 1,382, а для патентной системы — с 1,518 до 1,592. При расчете НФДЛ предлагается установить коэффициент 1,813, тогда как в прошлом году он был 1,729, сообщает RT.

В свою очередь Ura.ru сообщает, что повышение налоговой нагрузки на малый бизнес стало результатом разногласий в кабмине: в МЭР предлагали заморозить налоговые ставки, однако резко против этого выступил Минфин.

