Минэкономразвития предложило повысить налоги для малого бизнеса
Министерство экономического развития (МЭР) предложило увеличить с 2020 года налоговую нагрузку на малый бизнес на 4,9 процента.
Как отмечают «Известия», в соответствии с налоговым кодексом МЭР ежегодно проводить индексацию, учитывая изменения потребительских цен, при этом рост коэффициентов-дефляторов должен учитывать динамику потребительских цен на товары и услуги в предыдущем году.
Ведомство предлагает увеличить коэффициент-дефлятор для применения налога на вменённый доход с 1,915 до 2,009, тогда как показатель для торгового сбора с 1,317 до 1,382, а для патентной системы — с 1,518 до 1,592. При расчете НФДЛ предлагается установить коэффициент 1,813, тогда как в прошлом году он был 1,729, сообщает RT.
В свою очередь Ura.ru сообщает, что повышение налоговой нагрузки на малый бизнес стало результатом разногласий в кабмине: в МЭР предлагали заморозить налоговые ставки, однако резко против этого выступил Минфин.
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