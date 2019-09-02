Экономист: Для экономики важнее нацпроекты, чем абстрактные экономические форумы

Российское правительство намерено отказаться от Красноярского экономического форума (КЭФ), который проводится с 2004 года. Вместо этого предлагается форум национальных проектов в разных регионах страны. С такой инициативой руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве. Первый форум нацпроектов может пройти в Казани в апреле 2020 года, следующий — в 2021 году в Нижнем Новгороде.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов поддержал инициативу. В эфире НСН он заявил, что обсуждать нацпроекты гораздо важнее, чем какие-либо абстрактные подходы к экономике или инвестициям.

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«В разных местах России проходят экономические форумы, все они носят более или менее общий характер. Но для экономики важны конкретные проекты, их не так много, в основном они сконцентрированы в сумму нацпроектов. Было бы гораздо интересней, если бы был специальный форум, который был бы посвящен этим нацпроектам, вопросам расширения государственной экономической политики, новых социальных инициатив. Это особенно актуально сейчас, когда экономика замедляется, «присаживается». С точки зрения экономики обсуждать нацпроекты гораздо важнее, чем обсуждать что-либо абстрактное», — уверен экономист.

Помимо прочего подобные форумы помогли бы убедить критиков нацпроектов в их пользе, считает Колташов.

«Желательно, чтобы на этих форумах были обычные люди, которые высказывали бы свою позицию, а либеральные экономисты-технократы поуменьшили свою критику. Как показал «Завтрак в Сбербанке» в Петербурге, все они не верят в нацпроекты, относятся к ним плохо, они бы предпочли, чтобы их в России не было, а жили, ровняясь на Америку и делая, как велит МВФ. Выясняется, что защитников у нацпроектов нет, это только небольшая группа чиновников. Форум может показать, что от нацпроектов может быть большая польза, а не выбрасывание денег на ветер. Они могут и стимулировать повышение качества рабочей силы, качества образования, поддерживать здоровье граждан, развивать инфраструктуру, развивать регионы, увеличивать приток капитала в регионы. Рынок не сам все делает – у государства очень много функций, и только либералы считают, что этих функций быть не должно», — отметил глава центра политэкономических исследований.

Красноярский экономический форум впервые состоялся в апреле 2004 года под названием «Инвестиционный форум регионального развития». В этом году он прошел в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности.



