Греф раскритиковал национальные проекты

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не верит в результат от реализации национальных проектов. Причиной он назвал отсутствие «качественного их структурирования» и недостаток ресурсов.

«Это миф, нет таких гигантских ресурсов, которые мы вбрасываем. Мы увеличиваем, но этого недостаточно и это исходные данные, нельзя этими параметрами дальше кого-то проломить», - отметил Греф.