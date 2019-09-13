Греф раскритиковал национальные проекты
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не верит в результат от реализации национальных проектов. Причиной он назвал отсутствие «качественного их структурирования» и недостаток ресурсов.
«Это миф, нет таких гигантских ресурсов, которые мы вбрасываем. Мы увеличиваем, но этого недостаточно и это исходные данные, нельзя этими параметрами дальше кого-то проломить», - отметил Греф.
По его мнению, данные средства будет плодотворнее направить на реформы разных сфер экономики страны.
Напомним, национальные проекты России были приняты в 2018 году и разработаны по трем направлениям "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". 7 мая 2018 года был подписан президентский указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Ранее НСН сообщало, что Минобрнауки РФ определилось с перечнем регионов России, где будет размещаться 18 научных центров по сельскому хозяйству, создаваемые в рамках нацпроекта "Наука".
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