«Окольными путями и через посредников»: Как россиянам купить новинки электроники
Представитель техноблога Wylsacom в эфире НСН заметил, что сейчас в России трудно найти новинки электроники.
Цены на электронику в России остались примерно на уровне начала 2022 года, но купить ее стало тяжелее, поэтому приходится пользоваться окольными путями или посредниками. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил представитель YouTube-канала Wylsacom.
Ранее стало известно, что у крупных российских дистрибьюторов электроники значительно сократились поставки. Так, во втором квартале по некоторым категориям падение достигло 75% год к году. При этом отмечается, что заметный дефицит в рознице может начаться уже этой осенью. В Wylsacom Media подтвердили, что электроники в России действительно становится меньше.
«Но это происходит из-за того, что есть проблемы с логистикой и поставками. Правда сейчас техника стала приезжать серыми путями, параллельным импортом. В том числе Apple стал появляться и на Горбушке (рынок электроники в Москве – прим. НСН) и в других местах. Причем с учетом курса ценник даже вышел на уровень января-февраля 2022 года. Основной канал поставок – Эмираты, Дубай. Сейчас сложно прогнозировать цены на электронику, потому что курс не стабилен. Но в июне, если брать цены в евро, та же техника Apple при прямой покупке в Европе выходила даже дешевле, чем в прошлом году. Но сейчас курсы повысились. Плюс поставщики, которые привозят товары, тоже закладывают возможное повышение. Рынок лихорадит, и если поставщик сейчас привез очень актуальную новинку, он в принципе может поставить на него любую цену, и товар купят», - рассказал он.
При этом, по его словам, сейчас в России почти невозможно купить новинки электроники.
«С новинками на российском рынке сейчас проблемы. ASUS представил свой последний игровой телефон ROG Phone и другие модели. Сейчас еще представили Nothing Phone. Его еще найти можно – кто-то присылает из Европы. Но ROG Phone в странах СНГ пока продаваться не будет. Из-за того, что сейчас все логистические цепочки нарушены, даже страны ближнего зарубежья не поставляют. Казахстан и Таджикистан сейчас тоже испытывают проблемы с поставками. Там сейчас тоже не легко найти что-то», - добавил представитель YouTube-канала.
Он также добавил, что технику можно купить и «окольными» путями.
«Сложно сказать, продукции каких брендов стало меньше, так как что-то находилось на складах. Поэтому, например, дефицита бытовой техники пока нет. А вот айфоны на какое-то время пропадали, особенно последнее время, потому что на них всегда большой ажиотаж, а поставки были небольшие. Но в принципе что-то найти можно: окольными путями, через посредников, службу доставки из Европы. Правда, у них больше курс, есть комиссия за то, что они выкупают некоторые позиции», - заключил представитель Wylsacom Media.
Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что дефицит запчастей для iPhone в России возможен в ближайшее время, но после налаживания поставок они будут завозиться в страну в нормальном потоке.
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