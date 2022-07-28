«Окольными путями и через посредников»: Как россиянам купить новинки электроники

Цены на электронику в России остались примерно на уровне начала 2022 года, но купить ее стало тяжелее, поэтому приходится пользоваться окольными путями или посредниками. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил представитель YouTube-канала Wylsacom.

Ранее стало известно, что у крупных российских дистрибьюторов электроники значительно сократились поставки. Так, во втором квартале по некоторым категориям падение достигло 75% год к году. При этом отмечается, что заметный дефицит в рознице может начаться уже этой осенью. В Wylsacom Media подтвердили, что электроники в России действительно становится меньше.