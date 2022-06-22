«Кто помешает?» Россиянам пообещали «нормальный поток» запчастей для iPhone

Накануне в авторизованных сервисных центрах Apple сообщили, что в России не хватает запчастей для iPhone. Так, наиболее остро стоит проблема нехватки экранов и аккумуляторов: именно их клиенты хотят заменить чаще всего.

«Дефицит запчастей вполне возможен. Проблему может решить право на ремонт, которое наконец-то было продавлено усилиями Европарламента и соответствующих заинтересованных сервисных центров в США. До этого Apple полностью контролировала вопрос сервиса и ремонта. Было невозможно нормально получить документацию, если ты не имеешь ни авторизации, ни запчастей. Сейчас осталось решить вопрос с цепями поставок. Если Apple будет продавать запчасти на новые устройства Казахстану, Армении, Грузии, Китаю и другим странам, то кто им помешает наладить поставки в том числе и в Россию? Когда будет нормальный поток запчастей – это вопрос времени. Для простых потребителей это лишь означает, что на данном этапе будут расти цены на запчасти», - сказал Корнейчук.

По его словам, в России огромное количество пользователей iPhone, поэтому параллельные импортеры должны будут поставлять запчасти в значительном объеме.