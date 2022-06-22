«Кто помешает?» Россиянам пообещали «нормальный поток» запчастей для iPhone
Казахстан, Армения, Грузия и Китай будут поставлять России запчасти параллельным импортом, это лишь вопрос времени, отметил в эфире НСН эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Дефицит запчастей для iPhone в России возможен в ближайшее время, но после налаживания поставок они будут завозиться в страну в нормальном потоке, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в авторизованных сервисных центрах Apple сообщили, что в России не хватает запчастей для iPhone. Так, наиболее остро стоит проблема нехватки экранов и аккумуляторов: именно их клиенты хотят заменить чаще всего.
«Дефицит запчастей вполне возможен. Проблему может решить право на ремонт, которое наконец-то было продавлено усилиями Европарламента и соответствующих заинтересованных сервисных центров в США. До этого Apple полностью контролировала вопрос сервиса и ремонта. Было невозможно нормально получить документацию, если ты не имеешь ни авторизации, ни запчастей. Сейчас осталось решить вопрос с цепями поставок. Если Apple будет продавать запчасти на новые устройства Казахстану, Армении, Грузии, Китаю и другим странам, то кто им помешает наладить поставки в том числе и в Россию? Когда будет нормальный поток запчастей – это вопрос времени. Для простых потребителей это лишь означает, что на данном этапе будут расти цены на запчасти», - сказал Корнейчук.
По его словам, в России огромное количество пользователей iPhone, поэтому параллельные импортеры должны будут поставлять запчасти в значительном объеме.
«Наше правительство решило, что параллельному импорту быть. Главное, чтобы наши параллельные импортеры смогли понимать, где это все можно купить. То есть, Apple обязана отгружать запчасти для независимых сервис-центров и предоставлять документацию. Соответственно, они отгрузили, а эти сервис-центры дальше могут каким-то образом передать эти запчасти, чтобы они поехали сюда. Но есть нюанс: у нас очень большой рынок и много у кого Apple. А падение телефона и разбитый экран – это классика ремонта. Соответственно, нужно огромное количество модулей с экранами, которые ежедневно расходуются. Можно наладить параллельный импорт, вопрос в том, в каком количестве», - указал Корнейчук.
Также эксперт отметил, что в ближайшее время россиянам стоит обратить внимание именно на покупку китайских смартфонов, чтобы не столкнуться с дефицитом запчастей.
«Можно провести аналогию с автомобильным рынком. Наверное, если бы я покупал себе автомобиль, я бы в первую очередь смотрел на автомобили из Китая. Почему бы не взять так же смартфон из Китая? Они очень хорошо и сильно подтянулись. Можно пользоваться и получать от такого устройства удовольствие», - резюмировал он.
Apple в апреле ввела для России ограничения из-за спецоперации на Украине. Официальный интернет-магазин компании перестал работать на территории страны. В мае в России закрылись несколько магазинов re: Store, а также сервисных центров iPort. Минпромторг РФ на фоне западных санкций опубликовал список товаров, которые можно ввозить без согласия правообладателя. В число доступных для серого импорта брендов электроники вошел и Apple.
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