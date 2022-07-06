«Взамен что, чай?» Кредит на топливо для Шри-Ланки назвали неразумным

По его словам, у Шри-Ланки есть небольшая вероятность договориться с Россией об открытии кредитной линии на бартерных условиях. Аналитик подчеркнул, что это должно проходить исключительно на государственном уровне, так как коммерческие компании на это не согласятся.

«Надо сразу договариваться, например, по бартерным схемам. Но такие схемы устраиваются только на общегосударственном уровне. Потому что коммерческие компании на это не пойдут. Зачем, условно говоря, нефтяной компании продавать нефть, если взамен ей дают чай? Она же может эти объемы отправить на другие рынки. Проще даже сократить добычу и экспорт, но получать же чай. Здесь государство должно выступать в качестве некоего координатора. Под всю эту схему государство должно выпускать определенные гарантии о том, что все всё получат. Выгодно скооперироваться с Индией, чтобы Россия поставляла нефть на индийские заводы и оттуда поставляла нефтепродукты на Шри-Ланку, а не гнала танкеры из России. Перевозить нефтепродукты намного дороже, чем сырую нефть», - резюмировал Юшков.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что экономика страны «полностью рухнула», и теперь государство не может позволить себе импорт топлива. По его словам, долг крупнейшей нефтегазовой компании Шри-Ланки Ceylon Petroleum Corporation на сегодняшний день составляет $700 млн, в связи с чем ни одна страна или организация мира не готова предоставить топливо в страну.

