Американские аналитики спрогнозировали возможный рост цен на нефть до $380 за баррель

Специалисты прогнозируют, что сокращение поставок российской нефти на 3 млн баррелей в сутки спровоцирует рост цен на топливо на Лондонской бирже до отметки в $190 за баррель. При худшем сценарии — сокращении поставок нефти из РФ на 5 млн баррелей в сутки — цены на сырье могут взлететь до $380 за баррель.

По мнению аналитиков, Москва может пойти на сокращение поставок, если США и ЕС ограничат цены на российскую нефть. В JP Morgan Chase считают, что РФ может позволить себе такие меры, однако они нанесут значительный экономический ущерб другим странам.

