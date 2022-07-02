Американские аналитики спрогнозировали возможный рост цен на нефть до $380 за баррель
Цены на нефть могут вырасти до $380 за баррель в случае сокращения Россией добычи сырья на фоне западных санкций, считают аналитики одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase. Об этом пишет Bloomberg.
Специалисты прогнозируют, что сокращение поставок российской нефти на 3 млн баррелей в сутки спровоцирует рост цен на топливо на Лондонской бирже до отметки в $190 за баррель. При худшем сценарии — сокращении поставок нефти из РФ на 5 млн баррелей в сутки — цены на сырье могут взлететь до $380 за баррель.
По мнению аналитиков, Москва может пойти на сокращение поставок, если США и ЕС ограничат цены на российскую нефть. В JP Morgan Chase считают, что РФ может позволить себе такие меры, однако они нанесут значительный экономический ущерб другим странам.
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