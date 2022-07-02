Американские аналитики спрогнозировали возможный рост цен на нефть до $380 за баррель

Цены на нефть могут вырасти до $380 за баррель в случае сокращения Россией добычи сырья на фоне западных санкций, считают аналитики одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase. Об этом пишет Bloomberg.

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Специалисты прогнозируют, что сокращение поставок российской нефти на 3 млн баррелей в сутки спровоцирует рост цен на топливо на Лондонской бирже до отметки в $190 за баррель. При худшем сценарии — сокращении поставок нефти из РФ на 5 млн баррелей в сутки — цены на сырье могут взлететь до $380 за баррель.

По мнению аналитиков, Москва может пойти на сокращение поставок, если США и ЕС ограничат цены на российскую нефть. В JP Morgan Chase считают, что РФ может позволить себе такие меры, однако они нанесут значительный экономический ущерб другим странам.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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