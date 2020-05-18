Очередные колебания. Стоимость нефти Brent превысила $33

Баррель Brent 5 и 8 мая поднимался в цене выше $30, однако затем дешевел. По мнению заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, подобные колебания могут продолжаться до тех пор, пока не восстановится спрос на нефтепродукты, просевший на фоне карантина. Не менее важная задача — распродажа накопившихся излишков, сказал он НСН.

«При самом позитивном сценарии, стабильного роста цен до приемлемого для отрасли уровня раньше середины осени ожидать не стоит, а до того момента будут колебания», - прогнозировал Фролов.

Самый верный способ избежать колебаний нефтяных котировок — отказаться от доллара в международных расчётах в пользу твёрдого золотого эквивалента, заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.

«Если страны будут отказываться от доллара и переходить к твердому золотому эквиваленту – к этому готовятся многие страны мира, в том числе Россия, то одна тонна нефти должна стоить 10 граммов золота. И все, никаких колебаний цен не будет. Если в долларах за последние 20 лет цена нефти менялась в 10 раз, то в золоте – только в 2,5 раза. В четыре раза меньше», - отметил он в беседе с НСН.

Ранее Танкаев высказал мнение, что положительная динамика на нефтяном рынке начнёт просматриваться ближе к осени, и концу декабря цены могут выйти на равновесное значение в $60 за баррель.

В мае вступило в силу соглашение ОПЕК+ о сокращении объёмов нефтедобычи, по которому самые большие обязательства взяли на себя Россия и Саудовская Аравия. Оно поддержало цены, в апреле упавшие до 20-летних минимумов.

В качестве последствий падения цен и сокращения потребления аналитики фиксировали «эпизодическое» снижение цен на бензин в России. На неделе 4-8 мая АИ-92 и АИ-95 подешевели на четыре копейки, дизельное топливо — на восемь копеек. Однако устойчивого удешевления топлива ждать не приходится, объяснил НСН аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев: при росте цен на нефть производители увеличат экспорт, а россияне при выходе из самоизоляции начнут покупать больше.

