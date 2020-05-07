Не 100 долларов, а 10 граммов. Будущая цена нефти

До 100 долларов за баррель может вырасти цена нефти в течение полутора лет. С таким прогнозом выступил глава холдинга Orascom Telecom Media and Technology египетский миллиардер Нагиб Савирис.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН опроверг прогноз египтянина.

«Если доллар очень сильно не упадет к золоту, то такой вариант невозможен. Если очень быстро начнет расти спрос, то одновременно будет расти и предложение. Они будут сбалансированы. Мы в последние годы очень хорошо видели, что балансовая цена для нефтяного рынка – это 60 долларов за баррель», - указал эксперт.