Не 100 долларов, а 10 граммов. Будущая цена нефти
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты в эфире НСН опроверг прогноз о повышении цены нефти до 100 долларов за баррель.
До 100 долларов за баррель может вырасти цена нефти в течение полутора лет. С таким прогнозом выступил глава холдинга Orascom Telecom Media and Technology египетский миллиардер Нагиб Савирис.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН опроверг прогноз египтянина.
«Если доллар очень сильно не упадет к золоту, то такой вариант невозможен. Если очень быстро начнет расти спрос, то одновременно будет расти и предложение. Они будут сбалансированы. Мы в последние годы очень хорошо видели, что балансовая цена для нефтяного рынка – это 60 долларов за баррель», - указал эксперт.
По его мнению, стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке в долгосрочной перспективе мог бы отказ от расчетов в долларах.
«Если страны будут отказываться от доллара и переходить к твердому золотому эквиваленту – к этому готовятся многие страны мира, в том числе Россия, то одна тонна нефти должна стоить 10 граммов золота. И все, никаких колебаний цен не будет. Если в долларах за последние 20 лет цена нефти менялась в 10 раз, то в золоте – только в 2,5 раза. В четыре раза меньше», - сказал Танкаев.
Ранее Рустам Танкаев заявил в эфире НСН, что восстановление мирового рынка нефти напрямую связано с разработкой надёжной и универсальной вакцины против коронавируса.
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