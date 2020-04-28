Аналитик спрогнозировал нефть по $60 к концу года
Пока эффективного «противоядия» от коронавируса нет, на разделённом нефтяном рынке хозяйничают спекулянты, объяснил в эфире НСН эксперт Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.
Мировые цены на нефть продолжили снижение на торгах во вторник, 28 апреля. Сегодня утром стоимость барреля нефти североморской смеси Brent с поставкой в июне опускалась на 5,5% - ниже $19, июльские фьючерсы дешевели на 3% - до $22,36. Котировки WTI проседали ещё сильнее — на 14%, до $11,07 за баррель из-за опасений, что нефтехранилища скоро переполнятся. При этом уже на текущей неделе вступает в силу соглашение ОПЕК+ по сокращению объёмов нефтедобычи.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что восстановление мирового рынка нефти напрямую связано с разработкой надёжной и универсальной вакцины против коронавируса. По его мнению, котировки отыграют весеннее падение уже в этом году.
«В Китае выработана вакцина, но она не универсальна, поэтому там очень боятся второй волны коронавируса. В России, как известно, пытаются разработать универсальную вакцину, но у нас она будет испытываться только с 1 июня. Поэтому следует ожидать, когда эффективная вакцина будет распространена по всему миру и проблема коронавируса будет решена, только тогда начнётся нормальное восстановление мирового нефтяного рынка. Судя по всему, это будет во второй половине этого года. Где-то к осени мы увидим стабильную положительную динамику на нефтяном рынке, а к декабрю статус-кво восстановится и цены выйдут на равновесное значение порядка $60 за баррель», - отметил он.
Нынешние колебания цен на нефть эксперт связал со спекулятивными играми на разобщённых сырьевых рынках. Сейчас по ценовым тенденциям разошлись даже рынки в пределах одного континента, - например, Россия и Европа, отметил Танкаев. Он напомнил, что на днях российская нефть Urals оказалась дороже североморской нефти, хотя обычно она отстаёт от котировок Brent на $3-5.
«Это значит, что цены меняются абсолютно спекулятивным образом. Сейчас на рынке хозяйничают спекулянты, которые раскачивают цены и на их изменениях зарабатывают деньги. Спекулянты были всегда, но то что эти рынки никак не связаны, означает, что, например, американские спекулянты зарабатывают на своем рынке и не лезут на европейский», - отметил он.
По словам Танкаева, в России ситуация на нефтяном рынке сейчас гораздо лучше, чем, например же Саудовской Аравии: в условиях почти десятикратного удорожания фрахта танкеров у России есть трубы.
В будущем с восстановлением цен на нефть произойдёт и воссоединение региональных рынков, которые до кризиса всегда показывали примерно одинаковую динамику цен, прогнозирует собеседник НСН.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН отмечал, что сейчас рынок замер в ожидании исполнения сделки ОПЕК+ и решений по карантину в мае. По его мнению, перспектива взрывного роста цен на нефть в ближайшие месяцы пока не просматривается.
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