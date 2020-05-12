Эпизод, а не тенденция. Аналитик о снижении цен на бензин

На четыре копейки снизились средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая по сравнению с предыдущей неделей, до 42,7 рублей за литр. Стоимость Аи-95 также опустилась на четыре копейки - до 45,9 рублей. Дизельное топливо подешевело на восемь копеек. до 47,97 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН высказал мнение, что ожидать дальнейшего снижения цены на бензин не стоит.