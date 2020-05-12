Эпизод, а не тенденция. Аналитик о снижении цен на бензин
Аналитик компании Virgin Group в беседе с НСН высказал мнение, что ожидать дальнейшего снижения цены топлива не стоит.
На четыре копейки снизились средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая по сравнению с предыдущей неделей, до 42,7 рублей за литр. Стоимость Аи-95 также опустилась на четыре копейки - до 45,9 рублей. Дизельное топливо подешевело на восемь копеек. до 47,97 рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН высказал мнение, что ожидать дальнейшего снижения цены на бензин не стоит.
«Снижение цен, которое сейчас отмечается, скорее всего, эпизодическое. Вряд ли это разовьется в какую-то тенденцию, поскольку оптовые цены уже стабилизировались. Предложение топлива внутри страны сокращается – это видно по данным Минэнерго. Сокращается потребление топлива, и производители уменьшили его выпуск. Кроме того, в мае проходят традиционные ремонты в нефтепереработке, что также способствует сокращению предложения на внутреннем рынке. Цены в рознице сейчас падают, потому что отыгрывают снижение, которое было в апреле. Когда биржевые индексы достаточно серьезно просели. Сейчас цена на нефть Brent повысилась почти до 30 долларов за баррель, так что у производителей возвращается интерес к экспорту нефтепродуктов. И после ослабления режима самоизоляции начнет увеличиваться потребление топлива внутри страны», - перечислил эксперт.
Ранее Андрей Гордеев в беседе с НСН отмечал, что операторы АЗС могут позволить себе более существенное снижение розничных цен на топливо — на рубль-два.
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