Аналитик предрёк отсутствие роста цен на нефть до середины осени

«Колебания цен на нефть будут продолжаться до тех пор, пока не восстановится спрос и не будет распродан излишек запасов, накопленных за последние два с половиной месяца. При этом распродажа излишков запасов является более важной задачей, чем восстановление спроса. Кроме того, если вдруг сейчас снимут все ограничения, спрос начнёт расти и достигнет тех показателей, на которых он был в январе этого года, это не будет означать, что странам больше не нужно ограничивать добычу. Потому что за прошедшее время, каждые сутки накапливались значительные объёмы запасов, и по всем прогнозам, уже в конце мая должно было наступить исчерпание всех ёмкостей для хранения нефти, если бы не сокращение объёмов добычи. Поэтому, при самом позитивном сценарии, стабильного роста цен до приемлемого для отрасли уровня раньше середины осени ожидать не стоит, а до того момента будут колебания», - заявил Александр Фролов.

Ранее египетский миллиардер Нагиб Савирис предрёк рост цен нефти на мировых рынках до 100 долларов за баррель через полтора года.

По мнению предпринимателя, нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией, которая привела к обвалу рынка нефти, на самом деле была спланирована заранее Москвой и Эр-Риядом, отмечает Ura.ru. Цель такого шага - избавиться от конкурента в лице сланцевой индустрии в США, которая не может существовать при низких ценах на чёрное золото, пояснил бизнесмен.

