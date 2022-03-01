«Рейсы будут, но дороже»: ЕС не смог лишить Россию самолетов

По его словам, экономическая целесообразность перегоночных рейсов Boeing и Airbus будет крайне низкая.

«Все приведет к росту цен на билеты не меньше, чем на треть. Полноценной замены Boeing в России нет. Есть самолет МС-21, который еще не летает, и ТУ-204, который можно рассматривать как замену Boeing. Однако производство ни первого, ни второго нельзя нарастить нормальными темпами ни при каких обстоятельствах. Бразильские самолеты ниже классом, это тоже не выход из ситуации. Приходится ждать МС-21, но опять же, учитывая опыт Superjet – это 20 самолетов в год», - резюмировал Герасимов.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что население России уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции на Украине.

