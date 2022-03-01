«Рейсы будут, но дороже»: ЕС не смог лишить Россию самолетов
России пока нечем заменить иностранные самолеты, но перевозчики смогут спокойно обслуживать и использовать имеющиеся, объяснил НСН авиаэксперт Павел Герасимов.
Санкции ЕС практически не отразятся на российской авиаотрасли, многие компании, в том числе «Аэрофлот», обслуживают свои самолеты в Китае, также там есть завод Airbus, который производит комплектующие, заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
ЕС принял санкции против российской авиаотрасли, которые лишают российские авиакомпании возможности использовать европейские самолеты. Новые поставки, а также техобслуживание и страхование всех бортов запрещены. Тем временем американская компания Boeing прекратила работу учебного центра в Сколково и офиса на Украине на фоне российской спецоперации на Украине.
«Такие санкции грозят, прежде всего, повышенными тратами, а значит ростом цен на авиаперевозки. У нас есть авиационно-учебный центр в Подмосковье, где купленные стоят тренажеры. Есть также авиационно-учебные центры S7 и "Аэрофлот", поэтому это не проблема. Также есть завод Airbus, который находится в Китае и производит комплектующие. В плане обслуживания, конечно, больше всего потеряет S7 Technics, потому что они одни из немногих, кто обслуживает свои самолеты самостоятельно на территории России. Остальные авиакомпании, например, "Аэрофлот", обслуживают свои самолеты в Китае. Принципиально ничего не изменится. Также не так много тех бортов, которые находятся у европейских лизингодателей», - сказал Герасимов.
По его словам, экономическая целесообразность перегоночных рейсов Boeing и Airbus будет крайне низкая.
«Все приведет к росту цен на билеты не меньше, чем на треть. Полноценной замены Boeing в России нет. Есть самолет МС-21, который еще не летает, и ТУ-204, который можно рассматривать как замену Boeing. Однако производство ни первого, ни второго нельзя нарастить нормальными темпами ни при каких обстоятельствах. Бразильские самолеты ниже классом, это тоже не выход из ситуации. Приходится ждать МС-21, но опять же, учитывая опыт Superjet – это 20 самолетов в год», - резюмировал Герасимов.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что население России уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции на Украине.
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