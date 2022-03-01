Компания Boeing приостановила работу в Сколкове и Киеве

Американская компания Boeing прекратила работу учебного центра в Сколково и офиса на Украине на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом говорится в сообщении корпорации.

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«В свете последних событий мы временно закрыли офис Boeing в Киеве и временно приостановили операционную деятельность нашего учебного центра Boeing в Сколково», — цитирует заявление ТАСС.

В Boeing подчеркнули, что следят за ситуацией между двумя странами и делают все необходимо для поддержки сотрудников и поставщиков, пишет РИА ФАН.

В связи с военной операцией России на Украине ЕС ввел санкции, запрещающие российским авиаперевозчикам использовать европейские самолеты. Так, авиакомпании не могут получать новые борты, осуществлять техобслуживание и страхование самолетов, а сданные в лизинг воздушные суда следует вернуть лизингодателю в течение месяца.

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ФОТО: РИА Новости
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