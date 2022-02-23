Захарова отреагировала на твит Борреля о шопинге и вечеринках депутатов РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ситуации с Украиной главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля волнуют только шопинг и вечеринки. Комментарий она разместила в своем телеграмм-канале.
В своем сообщении Боррель написал, что после введения санкций российским чиновникам не будут доступны «шопинг в Милане, вечеринки в Сен-Тропе, бриллианты в Антверпен». Позднее он удалил твит.
По словам Захаровой, Боррель ни разу не разместил твита о том, что в ходе конфликта на Донбассе погибло более 13 тысяч человек. «Теперь мы поняли почему: шопинг и вечеринки - то, что волнует по-настоящему», - отметила она. По ее словам, такое поведение граничит с потерей человеческого облика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru