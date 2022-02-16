Силуанов заявил, что у России есть план на случай санкций Запада

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что новые санкции не будет смертельными для экономики и финансовой системы России, сообщает РИА Новости.

Страны G7 готовы ввести санкции против экономики России

По его словам, у страны есть план на случай новых ограничений, а также определенный финансовый «щит», состоящий из «золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила».

«Не могу сказать, что ничего не почувствуем - конечно, почувствуем. Но мы рассчитываем эту ситуацию. Конечно, сначала это приведет к определённой волатильности, но что делать? Не впервой», - подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сближение России с Китаем не сможет компенсировать ущерб от введения новых санкций в отношении Москвы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаСанкции Против РоссииМинфин РФАнтон Силуанов
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