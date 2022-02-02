Песков назвал непредсказуемым санкционное поведение США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены непредсказуемым санкционным поведением США, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КремльСанкции Против РоссииСанкции СШАДмитрий Песков
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