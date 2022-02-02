Песков назвал непредсказуемым санкционное поведение США
2 февраля 202213:37
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены непредсказуемым санкционным поведением США, сообщает РИА Новости.
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2 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru