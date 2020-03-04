Госдума взялась за «наливайки»: Работу алкобаров в жилых домах ограничат
Соседи таких заведений на первых этажах многоквартирных домов станут крепче спать, однако уровень потребления спиртного существенно не изменится, полагают эксперты.
Депутаты Госдумы подготовили ко второму чтению законопроект, ограничивающий работу торгующих алкоголем заведений общепита в многоквартирных домах – так называемых «наливаек», продающих спиртное по ночам. Поправки дадут региональным властям право ограничить время продажи алкоголя в таких точках вплоть до полного запрета. По мнению куратора инициативы депутата Александра Хинштейна, ограничения логично вводить на период с 23 до 8 часов, пишут «Ведомости». Также на федеральном уровне установят минимальную площадь зала обслуживания подобных заведений в жилых домах: она составит не менее 20 кв. метров.
Комментируя норму о минимальной площади зала обслуживания, Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорил «Коммерсанту», что под ограничения могут попасть до 10 тысяч заведений по всей России. Это, по меньшей мере, 5 тысяч баров и 3 тысячи ресторанов в жилых домах, свидетельствуют данные справочника «2ГИС». Представители бизнеса отмечали, что многим небольшим заведениям придётся закрыться: не всегда есть возможность расширить зону рассадки гостей.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН ранее заявил, что подобные меры снизят количество «спонтанных» покупок алкоголя.
«Практика аналогичных запретов показала, что они уменьшают спонтанность решений по употреблению алкоголя. Например, когда человек идет мимо и, имея склонность к злоупотреблению алкоголя или просто к его распитию, принимает решение зайти и выпить. Поэтому в этой части, конечно, будет некое улучшение. Не говоря уже о тех людях, которые не употребляют алкоголь, которым выпивающие люди как-то мешают, раздражает запах алкоголя, они будут рады такому запрету», - считает Ковтун.
А вот глава глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН выразил уверенность, что непосредственно на потреблении новые ограничения не скажутся.
«К потреблению это вообще никакого отношения не имеет. Ни количество торговых точек, баров, кафе или магазинов, ни время работы этих точек, ни ограничение продаж в выходные дни. Это вообще никакого отношения к потреблению не имеет. Народ не настолько туп, чтобы не запастись необходимым ему объемом алкогольной продукции. Аналогично абсолютно бессмысленные запреты продаж в дни выпускных, в школах, последних звонков и так далее. Не надо считать других идиотами!», - отметил он.
Вместе с тем, авторы законопроекта об ограничении по площади рассадки «наливаек» говорили в первую очередь о необходимости обеспечить права граждан на тишину и отдых в местах проживания.
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