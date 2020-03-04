Новиков поддержал запрет «наливаек»

Ко второму чтению подготовлен законопроект, дающий право региональным властям ограничивать или запрещать продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, известных как «наливайки». Как пишут «Ведомости», федеральные власти в свою очередь должны установить минимальную площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме - не менее 20 кв. м.

Владелец Novikov Group Аркадий Новиков в эфире НСН высказался в поддержку этого законопроекта.

«По большому счету я поддерживаю. Людям, которые живут в этих домах должно быть спокойно, они должны получать удовольствие от проживания. В первую очередь жильцы, а потом все остальное», - подчеркнул он.