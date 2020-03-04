Новиков поддержал запрет «наливаек»
Владелец Novikov Group в эфире НСН заявил, что важнее всего покой жильцов.
Ко второму чтению подготовлен законопроект, дающий право региональным властям ограничивать или запрещать продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, известных как «наливайки». Как пишут «Ведомости», федеральные власти в свою очередь должны установить минимальную площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме - не менее 20 кв. м.
Владелец Novikov Group Аркадий Новиков в эфире НСН высказался в поддержку этого законопроекта.
«По большому счету я поддерживаю. Людям, которые живут в этих домах должно быть спокойно, они должны получать удовольствие от проживания. В первую очередь жильцы, а потом все остальное», - подчеркнул он.
Но ресторатор выразил надежду на дифференцированный подход к заведениям общепита.
«Но если всех под одну гребенку чесать, это не очень хорошо. В домах есть рестораны хорошего уровня, там тихо, спокойно. Для них это будет не здорово. Рестораны очень разные, рестораторы разные, отношение к ведению бизнеса разное. Публика, которая ходит в рестораны, заканчивает ужинать после 11 часов», - заметил он.
Ранее инициатор законопроекта Александр Хинштейн отмечал, что на шум от посетителей баров и ресторанов, которые находятся на первых этажах жилых домов и чаще всего подходят под определение «наливайки», жалуются жители.
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