Дедолларизации торговли России и Турции подвели баланс

Центробанк России раскрыл валютную структуру двухсторонней торговли с Турцией. Большая часть расчетов производится в долларах (более 80%), на евро приходится пять процентов, еще 0,2% — на другие валюты. При этом доля в рублях при расчетах с Турцией достигла своего пика в 2013 и 2014 годах, составив 17,5% и 13% соответственно.

Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что Россия и Турция в расчетах двухсторонней торговли в ближайшем будущем смогут увеличить долю национальных валют, постепенно отказываясь от доллара.

«Теоретически у нас с Турцией может быть сбалансированный торговый баланс, а если он сбалансированный, то нам ничего не мешает оплачивать рублями, а им - оплачивать турецкой лирой. Если будет какой-то дисбалнс, то можно его в конце года подбивать. Но, успех это или нет – вопрос сложный. Это нужно подробно разбираться, что могло бы быть, а что не получилось. Но, то что наши отношения с Турцией будут активно развиваться, то, что они дедолларзируются - это положительный процесс», - заявил он.