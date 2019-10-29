Дедолларизации торговли России и Турции подвели баланс
В эфире НСН экономист Михаил Хазин назвал условия дедолларизации двухсторонней торговли между странами.
Центробанк России раскрыл валютную структуру двухсторонней торговли с Турцией. Большая часть расчетов производится в долларах (более 80%), на евро приходится пять процентов, еще 0,2% — на другие валюты. При этом доля в рублях при расчетах с Турцией достигла своего пика в 2013 и 2014 годах, составив 17,5% и 13% соответственно.
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что Россия и Турция в расчетах двухсторонней торговли в ближайшем будущем смогут увеличить долю национальных валют, постепенно отказываясь от доллара.
«Теоретически у нас с Турцией может быть сбалансированный торговый баланс, а если он сбалансированный, то нам ничего не мешает оплачивать рублями, а им - оплачивать турецкой лирой. Если будет какой-то дисбалнс, то можно его в конце года подбивать. Но, успех это или нет – вопрос сложный. Это нужно подробно разбираться, что могло бы быть, а что не получилось. Но, то что наши отношения с Турцией будут активно развиваться, то, что они дедолларзируются - это положительный процесс», - заявил он.
А вот с другими торговыми партнерами России подобный отказ от доллара не сработает, подчеркнул экономист. Причиной тому дисбаланс в торговых отношениях, как, например, с Китаем.
«С Китаем такая схема не получится, потому что у нас несбалансированная торговля. У Китая мы покупаем сильно больше, чем он у нас. И зачем, спрашивается, Китаю столько рублей?» - добавил Михаил Хазин.
Турция является пятым крупнейшим торговым партнёром России. Так, в первом полугодии 2019 года товарооборот между странами превысил 13 млрд долларов. Россия экспортировала товары и услуги в Турцию в основном за доллары — 83%. Основная доля российского экспорта пришлась на нефть, газ, а также металлы.
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