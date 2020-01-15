Новости за ночь: СМИ опубликовали видео запуска ракет по «Боингу» в Иране

На кадрах видно, что после первого пуска ракета достигает цели через 20 секунд. Ещё спустя 10 секунд по самолету выпускают вторую ракету. Ни одна из них сразу не сбила «Боинг»: после второго попадания пассажирский борт находился в воздухе ещё около минуты.

Иранские власти официально признали ошибку своих ПВО только спустя три дня после трагедии. Жертвами крушения стали 176 человек, среди которых граждане Ирана, Украины, Канады и Великобритании.