Стальная дверь вместо фанерной. Экономист объяснил необходимость дедолларизации

«С сугубо коммерческой точки зрения, вести операции в долларах значительно выгоднее, чем в турецких лирах или российских рублях. И даже британские фунты и израильские шекели тоже выглядят довольно скверно. И даже евро и швейцарский франк обладают стабильностью, но некоторыми неудобствами ведения транзакций. Проблема в том, что отказ от долларов — это отказ от фанерной двери в пользу стальной. Потому что доллар связан с грабежом. Если мы храним свои деньги в долларах, надо понимать две вещи: всё, что касается долларов, может быть украдено в любой момент. Второе, если будут украдены деньги, это ведёт к внутриполитической нестабильности», — объяснил Делягин.

Он привёл пример того, как США уже продемонстрировали своё умение манипулировать странами за счёт валюты. В результате, по его словам, пострадавшая сторона не только потеряла часть прибыли, но и получила проблемы внутриполитического характера.

«В октябре 2017 года США тупо заморозили почти половину резервов республики Казахстан, с которой у них вообще никаких проблем не возникало. И когда в январе президент Казахстана приехал к Трампу разбираться, ему пришлось на 8,5 миллиардов долларов подписать абсолютно ненужный Казахстану контракт, заплатить денег — примерно треть того, что было заморожено. И при этом пообещать две военные базы на побережье Каспия. Это такой рэкет. А военные базы оказались абсолютно неприемлемы для Китая. И в результате, чтобы сохранить лицо и не выглядеть обманщиком в глазах США, товарищу Назарбаеву пришлось покинуть власть. В результате, политическая ситуация в современном Казахстане не вполне стабильна, мягко говоря», — заметил эксперт.