Стальная дверь вместо фанерной. Экономист объяснил необходимость дедолларизации
Михаил Делягин рассказал НСН, чем чревато для России сохранение высокой доли золотовалютных резервов в американской валюте.
Россия недополучила прибыли за первый год дедолларизации на почти 7,7 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Отмечается, что Центробанк начал эксперимент по сокращению доли доллара в золотовалютных резервах, увеличив вклады в другие, более слабые валюты — евро и юань. Таким образом, ЦБ «упустил укрепление» американской валюты на 6,5%. Если бы был сохранён прежний расклад запасов, к марту 2019 года, по оценке экспертов, они бы выросли на 3,8%.
Дедолларизация оказалась коммерчески невыгодной, но необходимой мерой защиты на фоне сложившейся политической картины, заявил в эфире НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
«С сугубо коммерческой точки зрения, вести операции в долларах значительно выгоднее, чем в турецких лирах или российских рублях. И даже британские фунты и израильские шекели тоже выглядят довольно скверно. И даже евро и швейцарский франк обладают стабильностью, но некоторыми неудобствами ведения транзакций. Проблема в том, что отказ от долларов — это отказ от фанерной двери в пользу стальной. Потому что доллар связан с грабежом. Если мы храним свои деньги в долларах, надо понимать две вещи: всё, что касается долларов, может быть украдено в любой момент. Второе, если будут украдены деньги, это ведёт к внутриполитической нестабильности», — объяснил Делягин.
Он привёл пример того, как США уже продемонстрировали своё умение манипулировать странами за счёт валюты. В результате, по его словам, пострадавшая сторона не только потеряла часть прибыли, но и получила проблемы внутриполитического характера.
«В октябре 2017 года США тупо заморозили почти половину резервов республики Казахстан, с которой у них вообще никаких проблем не возникало. И когда в январе президент Казахстана приехал к Трампу разбираться, ему пришлось на 8,5 миллиардов долларов подписать абсолютно ненужный Казахстану контракт, заплатить денег — примерно треть того, что было заморожено. И при этом пообещать две военные базы на побережье Каспия. Это такой рэкет. А военные базы оказались абсолютно неприемлемы для Китая. И в результате, чтобы сохранить лицо и не выглядеть обманщиком в глазах США, товарищу Назарбаеву пришлось покинуть власть. В результате, политическая ситуация в современном Казахстане не вполне стабильна, мягко говоря», — заметил эксперт.
Напомним, в начале октября президент России Владимир Путин заявил, что страна никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако сейчас она вынуждена себя обезопасить. По мнению российского президента, США пытается использовать валюту в качестве инструмента политической борьбы. Экономист Денис Ракша тогда в беседе с НСН заверил, что о полном отказе от доллара речи не идет. Постепенный отказ от сделок в долларах он объяснил санкциями в адрес России, которые зачастую могут сорвать проведение платежей через американские банки.
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