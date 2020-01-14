Новости за ночь: В России увеличилось количество банкротов

Почти 70 тысяч россиян признаны банкротами в 2019 году. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Большинство дел инициировали сами граждане, и лишь малую долю - конкурсные кредиторы и налоговая служба. В 70% случаев должники оставили финансовые организации ни с чем.

Всего по итогам прошлого года кредиторы получили только 8 млрд рублей из требуемых 225, 5 млрд.