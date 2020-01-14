Новости за ночь: В России увеличилось количество банкротов

14 января 202007:40

Почти 70 тысяч россиян признаны банкротами в 2019 году. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Большинство дел инициировали сами граждане, и лишь малую долю - конкурсные кредиторы и налоговая служба. В 70% случаев должники оставили финансовые организации ни с чем.

Всего по итогам прошлого года кредиторы получили только 8 млрд рублей из требуемых 225, 5 млрд.

Закон бизнеса. Экономист объяснил банкротство половины российских ИП

Основная причина: отсутствие у должника имущества, которое могло бы пойти на выплаты. В абсолютном выражении больше всего личных банкротств зарегистрировано в Москве и Московской области.

Ранее экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснил, в чем причина увеличения числа банкротств. По его мнению в России создается искусственный денежный голод в экономике.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Другие новости за ночь 14 января 2020 года
ФОТО:
ТЕГИ:Банкротство