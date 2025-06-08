Опубликован список погибших бойцов ВСУ, которых отказался забирать Киев

Его опубликовал в Telegram губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Всего в перечне указано 97 идентифицированных погибших. По словам главы региона, власти Украины отказались забирать останки, поскольку не хотят признавать реальные боевые потери и выплачивать компенсации семьям.

Россия начнёт поэтапно публиковать данные о найденных телах, чтобы родственники могли опознать своих близких.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Киев не забрал пленных и тела погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

