Опубликован список погибших бойцов ВСУ, которых отказался забирать Киев

Обнародован список некоторых военнослужащих Вооруженных сил Украины, тела которых 7 июня планировалось передать Киеву.

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Его опубликовал в Telegram губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Всего в перечне указано 97 идентифицированных погибших. По словам главы региона, власти Украины отказались забирать останки, поскольку не хотят признавать реальные боевые потери и выплачивать компенсации семьям.

Россия начнёт поэтапно публиковать данные о найденных телах, чтобы родственники могли опознать своих близких.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Киев не забрал пленных и тела погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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