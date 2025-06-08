Опубликован список погибших бойцов ВСУ, которых отказался забирать Киев
Обнародован список некоторых военнослужащих Вооруженных сил Украины, тела которых 7 июня планировалось передать Киеву.
Его опубликовал в Telegram губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Всего в перечне указано 97 идентифицированных погибших. По словам главы региона, власти Украины отказались забирать останки, поскольку не хотят признавать реальные боевые потери и выплачивать компенсации семьям.
Россия начнёт поэтапно публиковать данные о найденных телах, чтобы родственники могли опознать своих близких.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Киев не забрал пленных и тела погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru