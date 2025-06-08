Два человека пострадали в результате возгорания на новомосковском «Азоте»

В результате возгорания на новомосковском заводе «Азот» после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины пострадали два человека, сообщает Telegram-канал Mash.

Собянин заявил об уничтожении трех атаковаших Москву беспилотников

Как заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, здоровью пострадавших ничего не угрожает. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано.

Российские средства ПВО сбили 311 украинских БПЛА за сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ВСУАтакаБеспилотники

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