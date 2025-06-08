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Площадь пожара в подмосковном Пушкино выросла до 21 тысячи «квадратов»

СМИ: Макрон после провала с Путиным переключился на Китай

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Трамп заявил, что не намерен восстанавливать отношения с Маском

Два человека пострадали в результате возгорания на новомосковском «Азоте»

ПВО сбила за три часа десятки украинских дронов

Как заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, здоровью пострадавших ничего не угрожает. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано.

В результате возгорания на новомосковском заводе «Азот» после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины пострадали два человека, сообщает Telegram-канал Mash.

Правительство РФ выделит более 33 млн рублей на единовременные выплаты жителям Курской области

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