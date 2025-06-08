Два человека пострадали в результате возгорания на новомосковском «Азоте»
8 июня 202503:01
В результате возгорания на новомосковском заводе «Азот» после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины пострадали два человека, сообщает Telegram-канал Mash.
Как заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, здоровью пострадавших ничего не угрожает. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано.
Российские средства ПВО сбили 311 украинских БПЛА за сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru