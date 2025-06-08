Лазарев стал лучшим исполнителем по версии премии телеканала «Муз-ТВ»

Лучшим исполнителем по версии музыкальной премии «Легенда» телеканала «Муз-ТВ» стал певец Сергей Лазарев, сообщает РИА Новости.

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Лучшей исполнительницей признана певица Мари Краймбрери. Прорывом года названа группа Женя Трофимов и «Комната культуры». В номинации «Лучшая группа» победила Artik&Asti.

В номинации «Лучший альбом» победил Мот с альбомом «Август навсегда». Песня «Матушка» певицы Татьяны Куртуковой победила в номинации «Лучшая песня».

Лучшим видео признан клип Димы Билана и Мари Краймбрери на песню It's my life. Шоу Полины Гагариной «Навсегда» в «Лужниках» стало лучшим сольным концертом.

Легендарной исполнительницей стала Лолита. «Легендарной группой» названа «Иванушки International», а в категории «Легендарная рок-группа» награду получили участники группы «Звери». Легендой шоу-бизнеса стала «Дискотека авария».

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ФОТО: Михаил Соколов
ТЕГИ:МузыкантыПевецСергей Лазарев

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