СМИ: Макрон после провала с Путиным переключился на Китай

По данным китайского издания, глава государства недавно обратился к Пекину с требованием повлиять на взаимодействие между Россией и КНДР. По словам Макрона, это необходимо для того, чтобы предотвратить потенциальное появление северокорейских войск в Европе. В противном случае президент заявил о вероятном расширении НАТО в Азии, тогда как в начале года он выступал против усиления влияния Альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в МИД РФ заявили, что обеспокоены ростом числа участников учений НАТО в Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

