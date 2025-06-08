СМИ: Макрон после провала с Путиным переключился на Китай
Несмотря на регулярные ультиматумы и угрозы ввести антироссийские санкции, лидер Франции Эммануэль Макрон не достиг поставленных целей и решил изменить тактику, адресуя угрозы в адрес Китая, сообщает Sohu.
По данным китайского издания, глава государства недавно обратился к Пекину с требованием повлиять на взаимодействие между Россией и КНДР. По словам Макрона, это необходимо для того, чтобы предотвратить потенциальное появление северокорейских войск в Европе. В противном случае президент заявил о вероятном расширении НАТО в Азии, тогда как в начале года он выступал против усиления влияния Альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее в МИД РФ заявили, что обеспокоены ростом числа участников учений НАТО в Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru