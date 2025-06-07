Разработчики анонсировали вторую часть игры «Atomic Heart»
Студия Mundfish в рамках Summer Game Fest 2025 анонсировала продолжение ретрофутуристического шутера Atomic Heart.
В тизере под трек «Don't Stop Me Now» группы «Queen» демонстрируются погони на различных видах транспорта и схватки с использованием технологичного оружия. Лицо главного героя при этом закрыто маской, к которому другие персонажи обращаются как к капитану, поэтому, возможно, майор Нечаев не будет протагонистом сиквела.
Релиз Atomic Heart 2 запланирован на 2026 году. Игра будет доступна как пользователям ПК, так и владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Ранее директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко заявил НСН, что успех экранизации российского шутера Atomic Heart будет зависеть от режиссерского подхода, сценария и профессиональной работы команды проекта.
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