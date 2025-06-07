Площадь пожара в подмосковном Пушкино выросла до 21 тысячи «квадратов»
Площадь пожара на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами в подмосковном Пушкино увеличилась до 21 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, огонь перешел на соседнее здание.
Хлопки происходят в горящем складе ГСМ в подмосковном Пушкине. Пожарные тушат огонь с безопасного расстояния пеной. По данным Telegram-канала Mash, на площади 13 тысяч квадратных метров обрушилась кровля.
Ранее пожар вспыхнул в промзоне города Кстово Нижегородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru