Площадь пожара в подмосковном Пушкино выросла до 21 тысячи «квадратов»

Площадь пожара на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами в подмосковном Пушкино увеличилась до 21 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.

В промзоне Нижегородской области вспыхнул пожар

По данным ведомства, огонь перешел на соседнее здание.

Хлопки происходят в горящем складе ГСМ в подмосковном Пушкине. Пожарные тушат огонь с безопасного расстояния пеной. По данным Telegram-канала Mash, на площади 13 тысяч квадратных метров обрушилась кровля.

Ранее пожар вспыхнул в промзоне города Кстово Нижегородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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