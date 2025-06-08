Трамп заявил, что не намерен восстанавливать отношения с Маском
8 июня 202502:32
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не намерен восстанавливать дружеские отношения с миллиардером Илоном Маском.
Он сослался на свою занятость и отсутствие желания разговаривать с бизнесменом. Также президент США пригрозил Маску «очень серьезными последствиями», если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.
Ранее Трамп связал поведение Маска с наркозависимостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru