Трамп заявил, что не намерен восстанавливать отношения с Маском

Он сослался на свою занятость и отсутствие желания разговаривать с бизнесменом. Также президент США пригрозил Маску «очень серьезными последствиями», если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.

Ранее Трамп связал поведение Маска с наркозависимостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

