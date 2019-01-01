Закон бизнеса. Экономист объяснил банкротство половины российских ИП
Экономист Василий Колташов в эфире НСН назвал причины неудач индивидуальных предпринимателей.
Количество обанкротившихся российских граждан и индивидуальных предпринимателей увеличилось в первом квартале 2019 года по сравнению аналогичным периодом годом на 48% и превысило 13 тысяч человек. Такие данные приводятся в опубликованном сообщении Объединенного кредитного бюро.
Количество потенциальных банкротов в первом квартале возросло на 11% в годовом выражении и приблизилось к 765 тысячам человек. К потенциальным банкротам отнесены граждане, которые имеют долг свыше 500 тысяч рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.
Экономист Василий Колташов в эфире НСН назвал суровой реальностью банкротство большей части малого бизнеса.
«Такая волна банкротств индивидуальных предпринимателей указывает на то, что выживать им в российской экономике очень непросто. Если некоторое их количество добивается успеха и идет в рост, то большое количество терпит фиаско. На это указывают не только экономические условия – у нас очень слабый экономический рост, недостаточная потребительская способность граждан, они достаточно бедны, их доходы просели. Дело в том, что всегда в экономике малые предприятия больше разоряются, чем выживают. Люди не знают этого, но конкуренция в этом сегменте наиболее сильная. Если мы не видим большого количества банкротств крупных предприятий, банков и монополий, то малые предприятия прогорают очень легко», - отметил он.
Собеседник НСН обратил внимание на сложности, с которыми мелкие предприниматели вынуждены сталкиваться в своей работе. Высокая конкуренция и отсутствие поддержки со стороны государства не прибавляют шансов на успех малому бизнесу.
«У нас очень много всяких правил, и маленькому человеку со своим небольшим объемом товара или сервисом выйти на улицу за пределы интернета и начать развивать свою деятельность очень непросто. Оттуда много и банкротств. Государство, поощряя создание малых предприятий, обучая людей из регионов, при этом не создает рыночных условий хотя бы для того, чтобы уменьшить объем предприятий, которые прогорают. Есть либеральный миф о том, что малые предприятие – хребтовые для экономики и общества. Что они должны процветать. На самом деле в истории большая часть малых предприятий разорялось. И это не останавливало тех, кто создавал новые предприятия. Но для тех, кто выигрывал в этой борьбе, они росли и занимали новые ниши на рынке. Никто из малых предприятий не хотел бы, чтобы его бизнес не развивался и оставался маленьким. Он хотел бы, чтобы его бизнес вырос. А рост одного предприятия связан со многими неудачами других предприятий. Это закон бизнеса», - заключил он.
Ранее в эфире НСН генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков назвал способ избежать массового закрытия маленьких магазинов. По его словам, для исправления ситуации нужно принять поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
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