Закон бизнеса. Экономист объяснил банкротство половины российских ИП

Количество обанкротившихся российских граждан и индивидуальных предпринимателей увеличилось в первом квартале 2019 года по сравнению аналогичным периодом годом на 48% и превысило 13 тысяч человек. Такие данные приводятся в опубликованном сообщении Объединенного кредитного бюро.

Количество потенциальных банкротов в первом квартале возросло на 11% в годовом выражении и приблизилось к 765 тысячам человек. К потенциальным банкротам отнесены граждане, которые имеют долг свыше 500 тысяч рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.

Экономист Василий Колташов в эфире НСН назвал суровой реальностью банкротство большей части малого бизнеса.

«Такая волна банкротств индивидуальных предпринимателей указывает на то, что выживать им в российской экономике очень непросто. Если некоторое их количество добивается успеха и идет в рост, то большое количество терпит фиаско. На это указывают не только экономические условия – у нас очень слабый экономический рост, недостаточная потребительская способность граждан, они достаточно бедны, их доходы просели. Дело в том, что всегда в экономике малые предприятия больше разоряются, чем выживают. Люди не знают этого, но конкуренция в этом сегменте наиболее сильная. Если мы не видим большого количества банкротств крупных предприятий, банков и монополий, то малые предприятия прогорают очень легко», - отметил он.

Собеседник НСН обратил внимание на сложности, с которыми мелкие предприниматели вынуждены сталкиваться в своей работе. Высокая конкуренция и отсутствие поддержки со стороны государства не прибавляют шансов на успех малому бизнесу.