Стало известно, то поставил синяк Илону Маску

По данным издания, после того, как Маск и Бессент вышли из Овального кабинета, они начали обмениваться оскорблениями. Маск врезался плечом в грудную клетку министра, Бессент ударил его в ответ. Инцидент случился в апреле.

Причиной стало несогласие по вопросу кандидатуры на главный пост в Налоговом управлении страны. Бессент обвинил бизнесмена в невыполнении обещания выявить мошеннические схемы в федеральных расходах на сумму более 1 трлн долларов.

Перепалка произошла в пределах слышимости президента Дональда Трампа и других должностных лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

