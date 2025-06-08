Стало известно, то поставил синяк Илону Маску
Американский миллиардер Илон Маск, пришедший на прощальную пресс-конференцию в Белом доме с синяком под глазом, подрался с главой Минфина США Скоттом Бессентом, сообщает The Washington Post.
По данным издания, после того, как Маск и Бессент вышли из Овального кабинета, они начали обмениваться оскорблениями. Маск врезался плечом в грудную клетку министра, Бессент ударил его в ответ. Инцидент случился в апреле.
Причиной стало несогласие по вопросу кандидатуры на главный пост в Налоговом управлении страны. Бессент обвинил бизнесмена в невыполнении обещания выявить мошеннические схемы в федеральных расходах на сумму более 1 трлн долларов.
Перепалка произошла в пределах слышимости президента Дональда Трампа и других должностных лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru