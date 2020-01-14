Новости за ночь: Правительство не включило новые пенсии в план на 2020 год

Речь идет о гарантированном пенсионном плане (ГПП), который изначально собирались запустить с 2021 года. Он сменит предложенную ранее систему «индивидуальный пенсионный капитал». ИПК предполагала автоматическое подключение россиян к системе, а ГПП делает подключение к системе добровольным. У россиян появится возможность самостоятельно определять размер отчислений с зарплаты и помещать их в НПФ при гарантиях государства.

В Минфине сообщили, что законопроекты о ГПП пока дорабатываются с учетом предложений «заинтересованных ведомств и организаций», говорится в материале. Затем, как предполагается, документы внесут в правительство.

Накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил агентству ТАСС, что законопроект о системе ГПП может поступить на рассмотрение нижней палаты парламента в феврале этого года. «Скорее всего, его правительство внесет», - сказал Аксаков.

