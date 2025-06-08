ПВО сбила за три часа десятки украинских дронов

Это произошло впериод с 20:00 до 23:00 мск. 27 беспилоттников уничтожено в небе над Курской областью, еще пять – над Орловской областью.

Ранее в результате возгорания на новомосковском заводе «Азот» после атаки беспилотных летательных аппаратов пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

