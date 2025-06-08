ПВО сбила за три часа десятки украинских дронов
8 июня 202503:33
Средства системы ПВО России сбили в течение трех часов 32 беспилотных летательных аппарат Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны РФ.
Это произошло впериод с 20:00 до 23:00 мск. 27 беспилоттников уничтожено в небе над Курской областью, еще пять – над Орловской областью.
Ранее в результате возгорания на новомосковском заводе «Азот» после атаки беспилотных летательных аппаратов пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru