Путин дал ФССП доступ к данным звонков коллекторов

Теперь судебные приставы смогут официально запрашивать у операторов связи и кредитных организаций информацию о звонках, если поступили жалобы на нарушение правил взыскания долгов.



Закон нацелен на защиту должников от ночных звонков, автоматических дозвонов и другого чрезмерного давления.

Ранее экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова заявила в пресс-центре НСН, что судебные приставы ведут реестр коллекторов, при большом количестве жалоб заемщиков коллекторов могут лишить лицензии.

