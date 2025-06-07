Путин дал ФССП доступ к данным звонков коллекторов

Президент России Владимир Путин подписал закон, существенно расширяющий полномочия Федеральной службы судебных приставов в контроле за деятельностью коллекторских агентств.

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Теперь судебные приставы смогут официально запрашивать у операторов связи и кредитных организаций информацию о звонках, если поступили жалобы на нарушение правил взыскания долгов.

Закон нацелен на защиту должников от ночных звонков, автоматических дозвонов и другого чрезмерного давления.

Ранее экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова заявила в пресс-центре НСН, что судебные приставы ведут реестр коллекторов, при большом количестве жалоб заемщиков коллекторов могут лишить лицензии.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мордасов
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