Новости за ночь: Хафтар объяснил отъезд из Москвы без соглашения с оппонентами

Хафтар, силы которого контролируют восток Ливии и с апреля 2019 года ведут наступление на подконтрольную ПНС столицу страны Триполи, 13 января приезжал в Москву. Как сообщает РИА ФАН, командующий ЛНА настаивал на вводе в Триполи его войск и выводе из страны турецких наемников, помогающих ПНС.

Попытка усадить Хафтара и его оппонентов за стол переговоров в Москве предпринята после предложения президентов России и Турции о перемирии в Ливии. Хафтар в своем заявлении назвал Россию «дружественным государством», Турцию не упомянул вовсе. СМИ расценили его ответ как отказ.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН высказал мнение, что Хафтару перемирие не нужно, поскольку у него военный перевес и мощные союзники.