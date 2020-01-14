Новости за ночь: Хафтар объяснил отъезд из Москвы без соглашения с оппонентами
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что предложенный ему в Москве проект соглашения с Правительством национального согласия (ПНС) игнорировал многие требования ливийской армии. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Аль-Арабия».
Хафтар, силы которого контролируют восток Ливии и с апреля 2019 года ведут наступление на подконтрольную ПНС столицу страны Триполи, 13 января приезжал в Москву. Как сообщает РИА ФАН, командующий ЛНА настаивал на вводе в Триполи его войск и выводе из страны турецких наемников, помогающих ПНС.
Попытка усадить Хафтара и его оппонентов за стол переговоров в Москве предпринята после предложения президентов России и Турции о перемирии в Ливии. Хафтар в своем заявлении назвал Россию «дружественным государством», Турцию не упомянул вовсе. СМИ расценили его ответ как отказ.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН высказал мнение, что Хафтару перемирие не нужно, поскольку у него военный перевес и мощные союзники.
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