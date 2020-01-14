Новости за ночь: Минтранс не стал упрощать правила авиаперевозки животных

14 января 202007:28

Российские нормы перевозки животных в самолетах останутся без изменений – Минтранс не поддержал предложение Общероссийского объединения пассажиров ввести единые требования по габаритам. Таким образом, путешественникам придется изучать правила конкретной авиакомпании, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Напомним, сегодня у большинства отечественных перевозчиков максимальная норма по весу животных, которым разрешено лететь в салоне, составляет 8 кг (вместе с переноской).

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Как пишут «Известия», Объединение также предлагало установить единые габариты ручной клади для всех авиакомпаний или сохранить прежнюю систему, но разрешить пассажирам превышать нормы авиакомпаний на 5 см (либо по длине, либо по ширине, либо по высоте). Вес при этом оставить прежний — 5 кг.

Ранее народный артист РСФСР, основатель и бессменный руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев заявил, что правила перевозки животных в самолетах нуждаются в смягчении. Так он прокомментировал НСН случай с пассажиром, который был исключен из бонусной программы авиакомпании за то, что провез слишком крупного кота в салоне.

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ФОТО: НСН
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