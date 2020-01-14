Новости за ночь: Минтранс не стал упрощать правила авиаперевозки животных

Как пишут «Известия», Объединение также предлагало установить единые габариты ручной клади для всех авиакомпаний или сохранить прежнюю систему, но разрешить пассажирам превышать нормы авиакомпаний на 5 см (либо по длине, либо по ширине, либо по высоте). Вес при этом оставить прежний — 5 кг.

Ранее народный артист РСФСР, основатель и бессменный руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев заявил, что правила перевозки животных в самолетах нуждаются в смягчении. Так он прокомментировал НСН случай с пассажиром, который был исключен из бонусной программы авиакомпании за то, что провез слишком крупного кота в салоне.

