Новости за ночь: В Госдуме предложили ввести новогодний капитал

Перед Новым годом россияне начали брать микрозаймы. Согласно социологическому исследованию, 45% респондентов не хватает денег на подарки, 40% — на новогоднее угощение.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов в эфире НСН признал, что без заемных денег сейчас в России не прожить.

«Зарплаты маленькие, и когда возникает потребность в дополнительных средствах другого выхода нет, кроме как взять микрозаем. Это так не только на Новый год, но и в разгар отпусков, когда люди берут микрозаймы на приобретение путевок, билетов. Сегодня без кредитов общество не живет», - посетовал парламентарий.