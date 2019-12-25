Новости за ночь: В Госдуме предложили ввести новогодний капитал
В Госдуме предложили выплачивать одиноким пенсионерам «новогодний капитал». С инициативой выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов, уточняет RT. Он обратился к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину. По словам депутата, выплата должна дать возможность старикам приобрести продукты и атрибуты к празднованию Нового года без ущерба для личного бюджета. Это, по мнению Чернышова, позволит одиноким людям провести праздники так, как им захочется. Он предлагает привязать такие выплаты к средней сумме региональной пенсии.
Перед Новым годом россияне начали брать микрозаймы. Согласно социологическому исследованию, 45% респондентов не хватает денег на подарки, 40% — на новогоднее угощение.
Глава комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов в эфире НСН признал, что без заемных денег сейчас в России не прожить.
«Зарплаты маленькие, и когда возникает потребность в дополнительных средствах другого выхода нет, кроме как взять микрозаем. Это так не только на Новый год, но и в разгар отпусков, когда люди берут микрозаймы на приобретение путевок, билетов. Сегодня без кредитов общество не живет», - посетовал парламентарий.
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